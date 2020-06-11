Müge Anlı ihbar hattı kilitlendi! Sinop'ta esrarengiz yangın! 3 kişinin cesedi nerede?

11.06.2020 18:38

Müge Anlı son bölümde telefonlar arka arkaya geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan başarılı sunucu Müge Anlı, Sinop cinayetinin detaylarını araştırırken, canlı yayına gelen ihbarların ardı arkası kesilmedi. Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?