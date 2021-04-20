Hİç görmediği annesi 30 yıl sonra bulundu! İrfan Aybirdi'nin annesi Meğer oğlunu öldü sanıyormuş...

Müge Anlı'da mucize! Öldü sandığı oğlu İrfan Aybirdi'nin 30 yıl sonra Müge Anlı canlı yayınında sesini duydu. ATV ekranlarında bir mucizeye daha tanıklık edildi.1991 yılında Adana'da doğduğunu, biyolojik olan ailesinin para karşılığı bir aileye bakılması için verildiğini, bakıcı olan ailenin kendisine çok iyi baktıklarını dile getirdi. 14 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrenen İrfan Aybirdi, babasının aracıyı görmesini ve aracı olan Ramazan'ın kendisini sorduğunu öğrenmesi üzerine annesini aramaya giriştiğini, annesinin de kendisini aradığını bildiğini vurguladı. Ancak gerçekler bambaşka çıktı. Müge Anlı ve ekibi İrfan Aybirdi'nin annesini buldu. Oğlunun yıllar önce öldüğünü ileri süren anne şoke oldu ve Atv canlı yayınında 30 yıl sonra anne oğul birbirinin sesini ilk kez duydu.

İrfan Bey, annesine çok sevindiğini söylerken annesi de çok sevindiğini, mecbur kaldığı için bıraktığını belirtti. Ayşe Hanım, dört gözle oğluna sarılmayı beklediğini söylerken, 9 tane daha çocuğunun olduğunu İrfan Bey ile beraber 10 çocuğunun olduğunu dile getirdi. İrfan Bey, kardeşleri ile de görüştü ve 2 tane de yeğeni olduğunu öğrendikten sonra Müge Anlı'ya teşekkürlerini sundu.