Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... 11 ay sonra gelen Ayşe Altuntaş cinayeti itirafının ardından Mehmet Taşdelen, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Katil zanlısı itirafın ardından Ayşe Altuntaş'ın cesedini gömdüğü yeri göstermişti. İşte 22 Haziran Atv Müge Anlı canlı yayınında!
Ayşe Altuntaş cinayeti aydınlatıldı! Katil Mehmet Taşdelen cinayet itirafının ardından... (22 Haziran 2020)
22.06.2020 11:10
- Ayşe Altuntaş cinayeti aydınlatıldı! Katil Mehmet Taşdelen cinayet itirafının ardından... (22 Haziran 2020)
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