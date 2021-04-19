RAMAZAN İMSAKİYE
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30 yaşındaki İrfan Aybirdi annesini arıyor...

30 yaşındaki İrfan Aybirdi annesini arıyor...
19.04.2021 14:39
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ATV ekranlarında hafta içi birbirinden ilginç olayları ele alan Müge Anlı 19 Nisan Pazartesi günü canlı yayınında İrfan Bey, 1991 yılında Adana'da doğduğunu, kendisinin biyolojik olan ailesinin para karşılığı bir aileye bakması için verdiklerini, kendisine bakıcı olan ailenin kendisine çok iyi baktıklarını dile getirdi. 14 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrenen İrfan Bey, babasının aracıyı görmesini ve aracı olan Ramazan'ın kendisini sorduğunu öğrenmesi üzerine annesini aramaya giriştiğini, annesinin de kendisini aradığını bildiğini vurguladı.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları