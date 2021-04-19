30 yaşındaki İrfan Aybirdi annesini arıyor...

ATV ekranlarında hafta içi birbirinden ilginç olayları ele alan Müge Anlı 19 Nisan Pazartesi günü canlı yayınında İrfan Bey, 1991 yılında Adana'da doğduğunu, kendisinin biyolojik olan ailesinin para karşılığı bir aileye bakması için verdiklerini, kendisine bakıcı olan ailenin kendisine çok iyi baktıklarını dile getirdi. 14 yaşındayken evlatlık verildiğini öğrenen İrfan Bey, babasının aracıyı görmesini ve aracı olan Ramazan'ın kendisini sorduğunu öğrenmesi üzerine annesini aramaya giriştiğini, annesinin de kendisini aradığını bildiğini vurguladı.