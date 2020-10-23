Müge Anlı, Filiz Akyüz'ün ölümünü araştırıyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e çıkan Filiz Akyüz'ün ailesi, kızlarının boşanmak üzere olduğu eşi Özkan tarafından cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerinde durarak Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 24 yaşındaki Filiz Akyüz'ün ölümüyle ilgili Müge Anlı son bölümde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Filiz Akyüz'ün iş arkadaşı Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak yaptığı açıklamalarla kan dondurdu. İşte Müge Anlı son bölümde yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı son bölümde (23 Ekim 2020 Cuma) Filiz Akyüz'ün ölümüne ilişkin ortaya atılan iddialar kan dondurdu.

Osmaniye'de boşanmak üzere olduğu kocası ile yaşadığı evde gaz patlamasına maruz kalan Filiz Akyüz, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi. Boşanma kararı aldıktan sonra ailesinin evine taşınan genç kadın, çocuğunu görmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönemedi.

Kızlarının ölümünün kaza olmadığını düşünen aile ise şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Acılı aile kızlarının neden oraya gittiğini bilmediklerini ve ölümünün sorumlusu olarak boşanmak üzere olduğu Özkan Akyüz'ü gördüklerini belirtti.

"EŞİM BİR GÜN BENİ ÖLDÜRÜR"

Filiz Akyüz'ün iş arkadaşı Müge Anlı programına telefonla bağlandı. Ayrılmak isteyen Filiz'in ailesi tarafından destek görmediğini söyleyen arkadaşı, genç kadının eşi tarafından şiddet gördüğünü ve kendisine "eşim bir gün beni öldürür" dediğini söyledi.