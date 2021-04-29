RAMAZAN İMSAKİYE
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2 yaşındaki Süleyman dünden bu yana kayıp...

2 yaşındaki Süleyman dünden bu yana kayıp...
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Müge Anlı, Tokat'ın Çat ilçesinde Süleyman'ın kaybolduğunu, annesinin ahıra girdiğini, sonra çıkınca göremediğinden bahsetti. Süleyman'ın 28 Nisan'dan beri bulunamadığı, hayvancılık yapan bir aile oldukları belirtildi. Jandarma arama yaparken bölge sakinleri de aramaya yardımcı oldu. Süleyman'ın Annesi Sema Yıldırım,köyün üst kısmında yaylalarının olduğunu, Süleyman'ı kaçıracak birinin olmayacağını, öyle alacaklılarının olmadığını söyledi. Oğlunun afacan olduğunu belirten Sema Hanım, yine de çocuğunun çok uzaklaşamayacağını dile getirip devletten ve köylülerden arama için teşekkür etti. Müge Anlı, bizim milletimizin 2 yaşındaki çocuğa düşmanlık yapamayacağını, umarım bulunacağını belirtti.


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları