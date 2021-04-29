Nilüfer ve Abdullah'ın nikahından canlı yayında...

Müge Anlı Nilüfer ile Abdullah Bey'in az sonra nikâh masasına oturacağını açıkladı. Nilüfer'in annesinin ilk geldiği zaman anlattıklarından dolayı çekindiğini dile getiren Müge Anlı daha sonra aile müessesesi hekiminin devreye girdiğini, nikâh başvurusunda yaptıklarını söyledi. Müge Anlı aile hekiminin bakıp öncelikle Nilüfer'in evlenip evlenemeyeceğine karar vermesi gerektiğini, sonrasında evlenmeye elverişli raporu verdiğini, o sebeple nikâhlarının kıyılacağını vurguladı. Şevki Sözen aile hekimlerine teşekkür etti.