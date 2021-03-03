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Müge Anlı'dan uyuşturucuyla mücadeleye destek! UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır ve nasıl indirilir?

Müge Anlı'dan uyuşturucuyla mücadeleye destek! UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır ve nasıl indirilir?
03.03.2021 16:32
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Müge Anlı'dan uyuşturucuyla mücadeleye destek! Sosyal sorumluluk projelerine desteğiyle bilinen araştırmacı gazetesi Müge Anlı reyting rekorları kıran programında bu kez uyuşturucuyla mücadele konusunu ele aldı. Anlı 3 Mart 2021 tarihli canlı yayınında başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) uygulamasını tanıttı. Peki, Uyuma uygulaması nedir, nasıl indirilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları