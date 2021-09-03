Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Ülkü Kübra'nın ailesi kızlarını harıl harıl ararken kendilerine gelen bir fotoğrafla dünyaları başlarına yıkıldı. Ülkü Kübra'nın ailesine ilettiği fotoğrafta kendisinin 60 yaşındaki öğretmeni Ahmet Elmalı'yla evlendiğini belgeleyen evlilik cüzdanı vardı. Müge Anlı'da Kübra nerede? sorusunun yanıtı aranırken, Müge Anlı'nın öğretmen annesinin sorduğu bir soru sonrası pek çok tanık canlı yayına katıldı ve tüyleri diken diken eden gerçekler ortaya bir biri döküldü. İşte o anlar...