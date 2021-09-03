Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! 21 yaşındaki genç kız 60 yaşındaki ortaokul öğretmeniyle kaçtı
03.09.2021 13:52
Ana Sayfa 01:02
Erdoğan'dan ABD'yi deviren...
Ana Sayfa 00:54
Golbol Kadın Milli Takımımız,...
Ana Sayfa 02:02
Kargocudan apartman içinde...
Ana Sayfa 02:50
CHP’li belediyeye mahalleliden...
Ana Sayfa 01:26
İstanbul'da doğal gaz...
Ana Sayfa 04:55
Fenerbahçe’nin yeni...
Ana Sayfa 01:57
Sağlık çalışanlarını taşıyan...
Ana Sayfa 02:28
HDP'li Paylan'dan ittifak...
Ana Sayfa 04:53
İstanbul'da feci kaza! 3 araç...
Ana Sayfa 01:52
Otomobille çarpışan araç evin...
Ana Sayfa 03:03
Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın...
Ana Sayfa 01:42
Erdoğan'dan "Filenin...

Müge Anlı canlı yayınında şoke eden olay! 21 yaşındaki Ülkü Kübra Türk, 4 gün önce ortadan kayboldu. Ülkü Kübra'nın ailesi kızlarını harıl harıl ararken kendilerine gelen bir fotoğrafla dünyaları başlarına yıkıldı. Ülkü Kübra'nın ailesine ilettiği fotoğrafta kendisinin 60 yaşındaki öğretmeni Ahmet Elmalı'yla evlendiğini belgeleyen evlilik cüzdanı vardı. Müge Anlı'da Kübra nerede? sorusunun yanıtı aranırken, Müge Anlı'nın öğretmen annesinin sorduğu bir soru sonrası pek çok tanık canlı yayına katıldı ve tüyleri diken diken eden gerçekler ortaya bir biri döküldü. İşte o anlar...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları
SON DAKİKA