İzmir’deki marketçi cinayetinde katil kim? İddiaların odağındaki kişi canlı yayında…

İzmir’deki marketçi cinayetinde katil kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv ekranlarında dikkat çeken anlara sahne oldu. 2018 yılında bakkalda işlenen Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çifti cinayeti bugün Müge Anlı canlı yayınında ele alındı. Cinayete kurban giden Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan çiftinin kızının şüphelendiği isim Müge Anlı stüdyosuna geldi, yayın sırasında tecrübeli sunucu Müge Anlı'nın gözünden kaçmayan o detaya, programda yer alan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen'den de destekleyen açıklamalar geldi. İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde cinayete kurban giden Şenay - Hasan Hüseyin Özkan çiftinin katili kim, stüdyoya gelen o isim mi? İşte detaylar...

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