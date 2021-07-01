Büşra Büyükşen cinayet anını anlattı! Olay yerinde evde neler yaşandı? "Ben kafamı çevirip katile baktım"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Konya ismil'de işlenen Büyükşen cinayetinin katil veya katilleri aranmaya devam ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Temmuz 2021 Perşembe canlı yayınında olayın tek görgü tanığı olan Büşra Büyükşen cinayet anında evde neler yaşandığına dair olay anında yaşanılanları aktardı. Canlandırma yapılması için stüdyoya cam ve yatak gibi kullanmak için sedye getirildi. Müge Anlı sineklik ile deneme yaptı ve camın çok az açılmasına rağmen camdan çıkmaya çalışmanın zor olduğunu ve aynı zamanda sinekliğin de o an düşmemiş olmasından bahsetti. İşte Büyükşen olayındaki çifte cinayetin canlandırılma anı...