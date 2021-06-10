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Antalya'da kaybolan Melisa Nacak'tan ailesine şok video! "Ben evlendim! Bizi rahat bırakın"

Antalya'da kaybolan Melisa Nacak'tan ailesine şok video!
10.06.2021 15:34
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Antalya'da bir not bırakarak kayıplara karışan üniversite öğrencisi Melis Nacak'ın Kumluca ilçesinde evlendiği ortaya çıktı. Yayınladığı video ile evlendiğini aile üyelerine duyuran genç kız, "Ben artık yeni bir yola çıktım. Geri dönmeyi de düşünmüyorum. Çünkü ben artık evlendim." derken, aile üyeleri ise kızlarının kaçırıldığını öne sürerek aramaya devam edeceklerini belirtti.


20 yaşındaki Melisa Nacak'ın evden Perşembe günü evden kaçtığını, anne Nilgün Nacak'ın stüdyoda olduğunu söyledi. Müge Anlı, Melisa'nın bazı fotoğraflar çektirdiğini sonra da birisine attığını ve tehditler aldığını, kızın psikolojisinin bozulduğunu dile getirdi. Melisa'nın daha sonra başka bir erkek arkadaşının kıza destek olmaya çalıştığından bahseden Müge Anlı, böyle olayları çok gördüğünü, çoğunu yayın arkasında emniyetle halletmeye çalıştığını belirtti. Müge Anlı, Melisa'nın annesinin Antalya'dan geldiğini sözlerine ekledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları