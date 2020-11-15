Star TV o dizinin fişini çekti miadı doluyor! İzleyiciler gelecek hafta hüsrana uğrayacak

Star TV o dizinin fişini çekti miadı doluyor. İzleyiciler gelecek hafta şoku yaşayacak. Babil dizisi bu hafta cuma günü saat 20.00'de 19. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Büyük bir heyecanla takip edilen dizi için yayıncı kuruluş Star TV'nin final kararı aldığı konuluşuyor. Kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Onur Saylak gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. Alınan bu karar izleyicileri şaşırtırken cuma akşamları Star TV ekranlarında hangi dizinin izleyici karşısına çıkacağı ise merak ediliyor.

Ekranların sevilen dizisi için dikkat çeken bir karar verildi. Cuma günleri Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Babil dizisiyle ilgili flaş bir karar verildi. Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği, bütçesiyle dikkat çeken ve oyuncu kadrosunda Halit Ergenç, Birce Akalay, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Onur Saylak'ın yer aldığı dizi 20. bölümüyle ekranlara veda edecek. İzleyiciler bu kararın ardından Babil dizisinin ekranlara ne zaman veda edeceğini ve dizi yerine Star TV'de hangi dizinin yayınlanacağını merak ediyor.

EKRANLARA VEDA EDECEK Mİ?

Ay Yapım'ın yapımcılığı üstlendiği Babil dizisinin 20. bölümde ekranlara veda edeceği konuşulmaya başlandı. Ancak konu hakkında henüz yapımcı şirketten ve kanalda bir açıklama gelmedi.

BABİL SON BÖLÜMLERDE NELER YAŞANDI?

İrfan, Deniz'in soruları karşısında iyice köşeye sıkışırken, Egemen Eda'yı velayet davasına ikna etmeye çalışıyor. Öğrendiği bir bilgi Ayşe'nin kalbini İrfan'a karşı yeniden ısıtırken, Süleyman'ın geldiği oyunla ilgili İlay'dan şüphelenmesi aralarında soğuk rüzgarlar estiriyor.

Özkan'ın güvenini kazanarak düşmanlarına karşı avantaj sağlayan İrfan, Egemen'den yediği son gol ile bitirici darbeyi vurmak için düğmeye basıyor.

İrfan, Eda ve Egemen'in evlilik kararıyla, Deniz'i kaybetmeye bir adım daha yaklaşırken; Süleyman İrfan'ı saf dışı bırakacak yeni bir oyun kuruyor. Ayşe; Hakan'a deşifre olmamak için zor bir seçim yaparken, İlay bir kez daha aklı ve kalbi arasında kalıyor.

İrfan ile Ayşe arasındaki çekim giderek artarken, Egemen Eda'yı, İrfan'sız bir dünyaya ikna etmeye çalışıyor. İrfan'ın hapisten çıktığını öğrenen İlay, yüzleşme korkusu yaşıyor.

Eda İrfan'ın hiç beklemediği bir hamle yapıyor. Deniz ile arasına giren herkesi karşısına alan İrfan, Süleyman ve Egemen'e bir kez daha meydan okuyor.

İrfan adaleti sağlamak için taktik değiştirirken, Deniz'in geleceği, Eda'yı Egemen'le bir hayat düşünmeye zorluyor.

Süleyman ve İlay'ın düğününün Kudret'in gövde gösterisiyle kesilmesi tansiyonu yükseltirken, Ayşe'nin İrfan'la ilişkisi biraz daha derinleşiyor.