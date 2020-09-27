Dünyaya hükmeden Osmanlı Devleti, Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın ve kahraman leventlerimizin marifetiyle 482 gün önce bugün, sayıca üstün Haçlı donanmasını Adriyatik Denizi'ne döktü. İletişim Başkanlığınca Preveze Deniz Zaferinin yıl dönümü dolayısıyla marş ve klip hazırlandı.
Haçlının Akdeniz'e gömüldüğü Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünün şerefine marş ve klip hazırlandı
27.09.2020 21:16
- Haçlının Akdeniz'e gömüldüğü Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümünün şerefine marş ve klip hazırlandı
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