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Haberler Medya Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 17:56 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 18:25

Gizem Bağdaçiçek kimdir? Onlyfans hesabında pornografik görüntüleri yayılan sosyal medya fenomenine ''Müstehcenlik'' gözaltısı!

Sosyal Medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek'in 'Gizem Bağdaçiçek onlyfans' kullanıcı adındaki hesabında yayınlanan pornografik görüntülerinin yayılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince müstehcenlikten gözaltına alındı. Gizem Bağdaçiçek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sosyal medyadan paylaştığı bir görüntüsü ile ilgili yapılan şikayetler nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı.

Gizem Bağdaçiçek'in 'Gizem Bağdaçiçek onlyfans' kullanıcı adlı hesaptan yayınlanan pornografik görüntülerinin sosyal medyada yayılması nedeniyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gizem B. "Müstehcenlik" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem B.'nin sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; "önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum" dediği öğrenildi.

Gizem Bağdaçiçek kimdir?

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bağdaçiçek, Bulgaristan göçmeni bir aileden geliyor.

Sosyal medya platformlarında içerik üreten Bağdaçiçek, 2021 yılında OnlyFans platformuna katılmıştı.

Bağdaçiçek'in eğitim durumu ve özel yaşamına dair internette pek fazla bilgi bulunmuyor.

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