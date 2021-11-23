Haberler Medya Videoları Bulgaristan’da felaket: Trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan’da felaket: Trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan’da felaket: Trafik kazasında 46 kişi yanarak öldü
23.11.2021 09:01
Ana Sayfa 00:29
Otobüs faciası! 12'si çocuk 46...
Ana Sayfa 04:07
Dünya Şampiyonu yurda döndü
Ana Sayfa 02:16
Türkiye’nin uzun yıllardır...
Ana Sayfa 01:00
CHP'li Tanju Özcan:...
Ana Sayfa 00:40
Hafriyat kamyonunun damperi...
Ana Sayfa 02:07
İnsan eti yediğini itiraf etti
Ana Sayfa 00:58
Muharrem İnce'den...
Ana Sayfa 01:33
Başkan Erdoğan'dan asgari...
Ana Sayfa 00:42
Traktör kazası sonları oldu
Ana Sayfa 00:50
Esra Dermancıoğlu’ndan...
Ana Sayfa 01:38
Bakan Dönmez'den doğalgaz...
Ana Sayfa 00:51
İmamoğlu'nun sağ koluna 6...

Son dakika haberi! Başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu, ilk belirlemelere göre en az 46 kişi yanarak öldü.

Medya Videoları

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

"Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 7 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA