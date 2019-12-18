Haberler Video Biri evlilik, diğeri ev hayaliyle parasını kaptırdı! İkisi de Müge Anlı'ya katıldı

Biri evlilik, diğeri ev hayaliyle parasını kaptırdı! İkisi de Müge Anlı'ya katıldı

18.12.2019 12:32

Önceki gün evlilik vaadiyle kandırıldığını söyleyip, yaşadıklarını anlatan ve Haşim Bey'i suçlayan Derya Çifti bugün yine canlı yayına katıldı. Öte yandan yine Haşim Bey tarafından dolandırıldığını iddia eden bir kişi daha Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınındaydı.


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