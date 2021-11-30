Ankara'da köpekler tarafından parçalanan çocuk yaşam savaşı veriyor! Enes Koca'nın ailesinden ''önlem alınmadı" isyanı

Ankara'da Pursaklar ilçesinde Enes Koca (12) isimli öğrencinin okuldan evine dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı öğrenildi.



Enes Koca'nın; kafa dahil vücudunun bir çok yerinde köpek ısırığı sonucu açık yaraların olduğu ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi. Enes Koca'ya 9 sokak köpeğinin saldırdığı ifade ediliyor.





Enes Koca'nın, Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu'nda okuduğu öğrenildi.



KOCA: "OĞLUM YOĞUN BAKIMDA.. İYİLEŞMESİ İÇİN DUA EDİN"

SABAH'a konuşan Enes Koca'nın babası Serdar Koca, oğlunun iyileşmesi için vatandaşlardan dua istedi.



Koca, "Çocuğum yoğun bakımda. Sakat kalmasından endişe ediyoruz. Başıboş köpekler her yerde var ancak yasa yok. Bir başıboşluk var. Bir tedbir yok. Yetkililer çözüm bulması biz bulacağız artık" dedi.





MUSLU: "AMCASI 8-9 KÖPEĞİN ETRAFINDA DOLAŞTIĞI BİR YERDE ENES KOCA'YI GÖRÜYOR"

SABAH'a konuşan Enes Koca'nın yakını Nuri Muslu; şunları söyledi

"Okul çıkışı Enes Koca eve gelmediği için annesi eşini arıyor. Aile hep beraber çocuğunu aramaya çıkıyorlar. Amcası 8-9 köpeğin etrafında dolaştığı bir yerde yatan bir çocuğu görüyor. Enes Koca yerde yatmış ve bayılmış şekilde bulunuyor. Sokak köpekleri Enes Koca'nın elbiselerini komple paramparça etmiş. Köpekler çocuğun kafa derisini soymuş. Enes Koca Pursaklar Devlet Hastanesi'ne ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk ediliyor. Enes Koca'nın bacağında tendon ve lif kopması var."





"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN BAŞIBOŞ KÖPEKLER İÇİN EKİBİ YOK"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi defalarca söylememize rağmen önlem almıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin başıboş köpekler için ekibi yok, toplama noktası da bulunmuyor."





ÇETİN: "ENES İÇİN İYİ HABERLER BEKLİYORUZ. DUA EDİN LÜTFEN"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.



Çetin, "Bugün 12 yaşındaki yavrumuz Enes okulundan evine dönerken bir kaç sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanmıştır. Şu an hastahanede tedavisi devam etmektedir. Annesi, babası ve akrabaları ile birlikte doktorlardan gelecek iyi haberleri bekliyoruz. Dua edin lütfen!" dedi.