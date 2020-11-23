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Maria ile Mustafa 13. bölüm fragmanı izle! Gidiyorum yolcu et...

Maria ile Mustafa 13. bölüm fragmanı izle! Gidiyorum yolcu et...
23.11.2020 18:27
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ATV ekranlarının sevilen yapımı Maria ile Mustafa dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Gidiyorum yolcu et, unutacağız elbet... Bu şehir bu sonbahar, artık sana emanet..." şarkı sözleri izlecileri hüzünlendirdi. İşte Maria ile Mustafa 13. bölüm fragmanında yaşanacaklar...


Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

Maria ile Mustafa Videoları