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Maria ile Mustafa 12. bölüm fragmanı! "Aramızda sadece bir bağ vardı, onu da kopardım..."

Maria ile Mustafa 12. bölüm fragmanı!
24.11.2020 17:56
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ATV ekranlarının sevilen yapımı Maria ile Mustafa dizisinin 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Aramızda sadece bir bağ vardı, onu da kopardım..." sözleri izleyicinin dikkatini çekti. İşte pazar akşamlarının vazgeçilmezi Maria ile Mustafa 12. bölüm fragmanında yaşanacaklar...


MARİA İLE MUSTAFA 12. BÖLÜM FRAGMANI

Galip, Mustafa'ya bir bedel ödetmek istemiş Maria'yı kaçırmıştır. Mustafa Maria'yı kurtarır. Daha sonra gelişen olaylar ise Maria'yı büyük bir karar almaya iter. Mustafa bu kararı öğrendiğinde ne yapacaktır? Maria, Galip tarafından neden kaçırıldığını bilmiyordur. Eda gerçeğini öğrendiğinde ne yapacaktır? Nadire, Nihat'ı öptükten sonra istediği tepkiyi alamadığı için Nihat'a kırgınken, Nihat aslında bambaşka bir sorunla mücadele etmektedir. Aralarına giren yeni engel ikiliyi nasıl etkileyecektir? Çiçek'in kucağında bebeğiyle konağa gelmesi, konakta deprem etkisi yaratır. Başta İclal ve Zeyno deliye dönmüştür. Üstüne üstlük Rüzgar ve Nisan'ın evlendiğini öğrenen Zeyno'nun büyük hamlesi konakta şok etkisi yaratır.

Maria ile Mustafa Videoları