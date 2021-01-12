Çok konuşulacak sahne: Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtardı

atv'nin merakla beklenen dizi Maraşlı bomba gibi bir bölümle seyircinin karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı. Olay yerine gelen Maraşlı, Mahur'u tehlikenin ortasından kurtardı.