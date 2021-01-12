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Çok konuşulacak sahne: Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtardı

Çok konuşulacak sahne: Maraşlı, Mahur'un hayatını kurtardı
12.01.2021 00:30
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atv'nin merakla beklenen dizi Maraşlı bomba gibi bir bölümle seyircinin karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı. Olay yerine gelen Maraşlı, Mahur'u tehlikenin ortasından kurtardı.


atv'nin merakla beklenen dizi Maraşlı bomba gibi bir bölümle seyircinin karşısına çıktı. Dizinin ilk bölümünde savcının öldürülmesine tanık olan ve bu anları fotoğraflayan Mahur, bir anda tehlikenin ortasında kaldı. Olay yerine gelen Maraşlı, Mahur'u tehlikenin ortasından kurtardı.
Maraşlı Videoları