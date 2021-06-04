Maraşlı 21. bölüm fragmanı yayınlandı! "Mehmet İnce yaşıyor mu, yoksa öldü mü?"

Başrollerini Alina Boz ile Burak Deniz’in üstlendiği, Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı son bölümüyle nefes kesti. Reyting rekortmeni dizinin yayınlanan 21. bölüm fragmanı ise izleyicinin heyecanını kat kat artırdı. "Mehmet İnce yaşıyor mu, yoksa öldü mü?" sözleri merakla beklenen fragmana damga vurdu. İşte Maraşlı 21. bölüm fragmanı…

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir. Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar. Maraşlı herkesin peşinde olduğu Mehmet İnce için bir plan yapmış mıdır? Akıl sağılığı yerinde olmayan Necati neden ortadan kaybolmuştur? Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir. Hurdacı'nın yeni adımı ne olacaktır? Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez. Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir. Savcı, Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir? Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?