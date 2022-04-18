RAMAZAN İMSAKİYE
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Zuhal Topal Yemekteyiz programında yarışmacı hastanelik oldu! Yarışmayı bırakıp hastaneye yetiştirdiler! Panik anları kamerada

Zuhal Topal Yemekteyiz programında yarışmacı hastanelik oldu! Yarışmayı bırakıp hastaneye yetiştirdiler! Panik anları kamerada
18.04.2022 15:48

OTOMATİK OYNAT

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni yarışmacıları belli oldu. Bu hafta 3 kadın ve 2 erkeğin yarışacağı programda yine korku dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz hafta programın sunucusu Zuhal Topal aniden bayılmıştı. Topal'ın yorgunluktan ve çekimlerin yoğunluğundan bitkin düştüğü iddia edilmişti. Ancak ünlü sunucu yarışmacılara ve ekibe 1 Nisan şakası yaptığını açıklamıştı. Herkes rahat bir nefes alsa da bu kez yarışmacılardan birinin başına korkunç bir şey geldi. Yarışmacı hastanelik oldu. İşte detaylar...

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