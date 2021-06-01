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Zor günler geçiren oryantal Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı!

Zor günler geçiren oryantal Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı!
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Zor günler geçiren oryantal Didem Kınalı lüks cipini satışa çıkardı! İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerin arasında yer alan Didem Kınalı, koronavirüs pandemisinin kendisini de vurduğu belirterek "Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum" demişti. Kınalı, çareyi lüks cipini satışa çıkarmakta buldu.


Snob magazinin haberine göre; önceki gün ikamet ettiği Cihangir'de görüntülenen dansçı, henüz çalışamadığını ve bu nedenle cipini satışa çıkardığını açıkladı.

Didem Kınalı, ekonomik sıkıntılar yaşadığı için cipini satmak istediğini ve bir oto galerisine bıraktığını söyledi.

Ünlü bir galerinin internet sitesinde 2012 model Land Rover cipin 485 bin TL'ye satışa çıkarıldığı öğrenildi.

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