Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Kıbrıs'a uçan şarkıcı, tatilden pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Sali, havuz başında verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ziynet Sali bikinili pozlarını paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı… Formda vücuduyla göz dolduran şarkıcıya takipçileri övgü yağdırdı. Sali için "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Formunun sırrı ne? Muhteşem görünüyorsun", "Ziynet Hanım yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medyayı sallayan bikinili pozları.