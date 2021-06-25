Haberler Video Magazin Videoları Ziynet Sali bikinili pozlarını paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı…

Ziynet Sali bikinili pozlarını paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı…

Ziynet Sali bikinili pozlarını paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı…
25.06.2021 22:03
Ana Sayfa 00:39
Bingöl’ün Kiğı ilçesinde...
Ana Sayfa 02:43
Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a...
Ana Sayfa 01:25
Fenerbahçe kongresinde aidat...
Ana Sayfa 01:30
Feci kaza! Tanker motosiklete...
Ana Sayfa 00:17
İvana Sert'in ayna karşısında...
Ana Sayfa 01:23
Yasin Börü davasında karar!
Ana Sayfa 39:45
Ertuğrul Gazi FSRU bugün...
Ana Sayfa 00:23
Karnı burnunda Bergüzar...
Ana Sayfa 00:20
EDHO'nun İlyas'ı şaşırttı
Ana Sayfa 00:53
Ünlü avukatın rezidansta sır...
Ana Sayfa 00:52
Ajda Pekkan'a en yakınından...
Ana Sayfa 05:21
Müge Anlı'daki Büyükşen...

Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Kıbrıs'a uçan şarkıcı, tatilden pozlarını sosyal medya hesabında paylaşmayı da ihmal etmedi. Sali, havuz başında verdiği bikinili pozlarını Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Ziynet Sali bikinili pozlarını paylaştı! Gören dönüp bir daha baktı… Formda vücuduyla göz dolduran şarkıcıya takipçileri övgü yağdırdı. Sali için "Yıllar sana hiç uğramıyor", "Formunun sırrı ne? Muhteşem görünüyorsun", "Ziynet Hanım yaktın buraları" yorumları yapıldı. İşte şarkıcı Ziynet Sali'nin sosyal medyayı sallayan bikinili pozları.


Magazin Videoları