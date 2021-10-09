Zıvanadan çıktı! Madonna'dan canlı yayın şovu! Önce sunucu masasına uzandı sonra eteğini kaldırdı

Zıvanadan çıktı! Madonna'dan canlı yayın şovu! "Pop müziğin kraliçesi" olarak tanımlanan Madonna, geçtiğimiz gece Madame X belgeselini tanıtmak için sunuculuğunu Jimmy Fallon'un üstlendiği The Tonight Show programına katıldı. Ancak işler bambaşka bir boyut aldı. Programın ortasında bir anda masanın üzerine atlayıp, eteğini kaldırdı. Neye uğradığını şaşıran programın sunucusu, Madonna’nın kalçasını kapatmak için ceketi çıkarıp üzerini örttü. Madonna'nın gündeme gelmek için yaptığı bu hareket ters tepti ve sosyal medyada tefe kondu.