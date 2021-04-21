RAMAZAN İMSAKİYE
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Zeynep Tokuş ve Boran Kuzum'dan olay video!

Zeynep Tokuş ve Boran Kuzum'dan olay video!
21.04.2021 00:13
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Deli Yürek adlı diziyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş'un oyunculuğu bıraktıktan sonra uzun süredir yoğa eğitmenliği biliniyor. Setlere geri dönme kararı alan Tokuş etkin olarak kullandığı sosyal medya hesabından olay yaratan video paylaşımda bulundu. Tokuş aynı filmde rol alacağı oyuncu Boran Kuzum'a yoga dersi verdiği anları paylaştı. Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları ''Ne biçim görüntü bu alt alta üst üste, Kuzum siz ne yapıyorsunuz?'' gibi yorumlarda bulundular. İşte Zeynep Tokuş ve Boran Kuzum'un soyal medyaya damga vuran o anları...


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