Zerrin Özer köpeği Hurma’nın acısını kaldıramadı, hastanelik oldu

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, geçen günlerde sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak Cane Corso ırk köpeği Hurma'nın öldüğünü açıklamıştı. Sevenlerinden dua isteyen Özer, cumartesi akşamı ise apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sevimli dostunun acı haberiyle sarsılan şarkıcının intihar girişiminde bulunduğu ve midesinin yıkandığı öne sürülürken ilk yalanlama menajerinden gelmişti. Günler sonra olayı perde arkası ortaya çıktı. Hurma'nın cansız bedeniyle video çekilen Zerrin Özer ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.