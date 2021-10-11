Zehra Çilingiroğlu’na spor yaradı! Resmen eridi…

Fazla kilolarından kurtulan Zehra, güzelliği ile hayran bıraktı. O magazin dünyasında kamera önünde büyüyen ünlü çocuklarından... Anne Hülya Avşar olunca attığı her adım da haliyle takip ediliyor genç ismin. 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu ikilisinin kızları, soğuyan havalara inat sporunu ihmal etmiyor. Sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takılan Zehra'yı görenler, 'Anasının kızı' demeden geçmiyor. Nedeni ise Zehra'nın, annesi Hülya Avşar gibi sporu hayatının bir parçası haline getirmesi. Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisini Sibel Can'ın kızı Melisa'ya kaptırması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık acısını çabuk atlatan Zehra şu sıralar kendine yatırım yapıyor. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son hali...