Haberler Magazin Videoları Zehra Çilingiroğlu’na spor yaradı! Resmen eridi…

Zehra Çilingiroğlu’na spor yaradı! Resmen eridi…

Zehra Çilingiroğlu’na spor yaradı! Resmen eridi…
11.10.2021 17:31
Ana Sayfa 01:07
AK Parti Kurucu Üyesi İsmet...
Ana Sayfa 01:13
Nihal Yalçın Kurtlar...
Ana Sayfa 01:21
Kolombiya kumruları
Ana Sayfa 01:14
Muslera'dan akılalmaz hata!...
Ana Sayfa 20:52
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 00:27
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı...
Ana Sayfa 01:51
Şehit cenazeleri naaşları...
Ana Sayfa 01:33
Hüseyin Yıldız disipline sevk...
Ana Sayfa 00:45
Sınır ötesinden Gaziantep’e...
Ana Sayfa 02:30
Kovid sanıldı! Nadir görülen...
Ana Sayfa 01:06
Esenyurt’ta uçan tekmeli kavga
Ana Sayfa 00:37
Dolmuş şoförleri kürek sapıyla...

Fazla kilolarından kurtulan Zehra, güzelliği ile hayran bıraktı. O magazin dünyasında kamera önünde büyüyen ünlü çocuklarından... Anne Hülya Avşar olunca attığı her adım da haliyle takip ediliyor genç ismin. 1997-2005 yılları arasında evli kalan Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu ikilisinin kızları, soğuyan havalara inat sporunu ihmal etmiyor. Sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takılan Zehra'yı görenler, 'Anasının kızı' demeden geçmiyor. Nedeni ise Zehra'nın, annesi Hülya Avşar gibi sporu hayatının bir parçası haline getirmesi. Zehra Çilingiroğlu geçtiğimiz haftalarda eski sevgilisini Sibel Can'ın kızı Melisa'ya kaptırması ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Ayrılık acısını çabuk atlatan Zehra şu sıralar kendine yatırım yapıyor. İşte Kaya Çilingiroğlu ile Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA