Haberler Magazin Videoları Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can'ın kızına kaptırmıştı! Hülya Avşar'ı dinlemeye giden Zehra'nın yaş gününde dikkat çeken tektaş!

Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can'ın kızına kaptırmıştı! Hülya Avşar'ı dinlemeye giden Zehra'nın yaş gününde dikkat çeken tektaş!

Zehra Çilingiroğlu sevgilisini Sibel Can'ın kızına kaptırmıştı! Hülya Avşar'ı dinlemeye giden Zehra'nın yaş gününde dikkat çeken tektaş!
17.01.2022 15:26

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Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu 24. yaş gününü kutladı. Doğum gününü arkadaşları ile kutladıktan sonra Zehra annesini dinlemeye gitti. Gece sonunda kameralara yakalanan Hülya Avşar'ın parmağındaki devasa tektaş ise gecenin en dikkat çekeni oldu. Sibel Can'ın Hakan Ural ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Melisa Ural, geçen ağustos ayında Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İşte Hülya Avşar ve Zehra Çilingiroğlu'nun geceye dair verdiği röportaj...

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