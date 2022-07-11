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Zara beyazlar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı

Zara beyazlar içinde paylaştı! Derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı
11.07.2022 00:50 - Son Güncelleme: 11.07.2022 00:53

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Zara beyazlar içinde paylaştı! Aslen Adıyamanlı olan Zara, çocukluk yıllarında 'Neşecik' adlı bir albüm çıkardı. 1991 yılında Liselerarası Müzik ve Halk Oyunları yarışmasında "Türk Halk Müziği Bayan Solist" dalında Türkiye birincisi seçilen sanatçı, 1998 yılında 15 aylık çalışmanın ürünü olarak, Zara adı ile ilk albümü olan Avuntu piyasaya sürdü. Güçlü sesi ve yorumuyla kısa sürede geniş kitlelere ulaşan Zara, her dönem adından söz ettirmeyi başardı. Ünlü türkücü, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Derin göğüs dekoltesi ile kamera karşısına geçen Zara, beyazlar içinde takipçilerinin beğenisine sundu. Değişimiyle şaşırtan türkücü, fit haliyle dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Rüya gibi" yorumunda bulundu. İşte Zara'nın o paylaşımı...

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