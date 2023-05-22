Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Zahide Yetiş, geçen aylarda katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin sessiz sedasız bittiğini itiraf etmişti. Oğlunun babası ile yollarını ayıran ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2018'de oğlu Aras'ı kucağına alan bir çocuk annesi Yetiş, tatil sezonunu açtı ve Bodrum sahilde verdiği pozları art arda yayınladı. Yetiş'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü sunucu sosyal medyayı salladı. İşte Müge Anlı'nın yakın dostu Zahide Yetiş'in tatil pozları...