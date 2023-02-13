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Yusuf Güney deprem bölgesinden videolu paylaştı! Harabe eve girdi: ''Sakın denemeyin''

Yusuf Güney deprem bölgesinden videolu paylaştı! Harabe eve girdi: ''Sakın denemeyin''
13.02.2023 13:09

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Yusuf Güney 'ev harabe halindeydi risk aldık, siz sakın denemeyin' dedi deprem bölgesinden paylaştı sosyal medyada "Survivor'dan döndün diye laf edenler utansın" , "Hiçbir şey sebepsiz değildir boşuna dönmemişsin" yorumları yapıldı. Türkiye, korkunç iki büyük depremle sarsıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlar için mücadelesi devam ederken, ünlü isimler de tek yürek oldu. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney önceki gün deprem bölgesindeki dayanışmaya dikkat çekmiş, 'Kışlalardan askerlerimiz göndermiş' sözleriyle dikkat çekmişti.

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