Yüsra Geyik’ten Hadise’ye gönderme!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Yüsra Geyik, önceki gün Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Geyik, Hadise'nin "Sevgilimi Instagram'da asla paylaşmam" sözlerine göndermede bulundu. Geyik'in bu açıklaması kısa sürede gündem olurken sosyal medya ikiye bölündü. Bir kısım "Bir sen kaldın Hadise'ye bulaşmayan" yorumları yaparak oyuncuya tepki gösterirken bir kısmı Geyik'in espri yaptığını söyledi. İşte Yüsra Geyik'in o açıklaması ve gelen yorumlar...