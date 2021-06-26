Yüsra Geyik’in yabancı şarkı eşliğinde bikinili dansı plajı salladı!15 yıldır ekrana gelen 'Arka Sokaklar'da ilk bölümden bu yana rol alan Yüsra Geyik, geçtiğimiz günlerde yayınlanan sezon finali bölümüyle kadrodan ayrıldı. Çekimlerin bitmesinin ardından soluğu tatilde alan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Geyik, yabancı şarkı eşliğinde yaptığı bikinili dansını Instagram hesabında paylaştı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Geyik'e takipçileri övgü yağdırdı. İşte Yüsra Geyik'in dans videosu..