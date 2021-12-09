Yüsra Geyik yine çok iddialı! Camdaki Kız'ın Melisa'sı sütyensiz giydiği dekolteli ve yırtmaçlı elbisesi çok konuşuldu

Camdaki Kız'ın Melisa'sı Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya sallandı! Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını duyuran ve şimdilerde Camdaki Kız'da Melisa karakterine can veren Yüsra Geyik, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, dekolteli ve yırtmaçlı beyaz elbisesi ile verdiği pozları art arda takipçilerinin beğenisine sundu. Sütyensiz giydiği dekolteli elbisesiyle çok konuşulan Geyik'e yorum yağdı. İşte Yüsra Geyik'in çok konuşulan o pozları...