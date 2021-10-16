Yüsra Geyik paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik daracık mini taytıyla poz verdi! Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliha Çoban'ı canlandırarak adını geniş kitlelere duyuran Yüsra Geyik, geçen sezon diziye veda ederek hayranlarını üzmüştü. Şimdilerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Mini siyah taytı ve büstiyeri ile objektif karşısına geçen Geyik, kum torbasının yanında verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımda Yüsra Geyik'in karın kasları dikkat çekti. İşte ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...