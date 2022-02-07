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Yonca Evcimik spor yaptığı anları paylaştı! Gören "Yıllara meydan okuyor" dedi

Yonca Evcimik spor yaptığı anları paylaştı! Gören "Yıllara meydan okuyor" dedi
07.02.2022 21:51

OTOMATİK OYNAT

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Başrolünü üstlendiği Çılgın Bediş dizisiyle 90'lı yıllara damgasını vuran Yonca Evcimik, oyunculuğunun yanı sıra şarkıları ve danslarıyla da sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, şimdi ise spor paylaşımıyla gündeme geldi. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Evcimik, yaptığı hareketlerle görenleri şaşkına çevirdi. Fit haliyle dikkat çeken Evcimik için "Yıllara meydan okuyor", "Yıllar Yonca Hanım'ı teğet geçmiş" yorumları yapıldı. İşte Yonca Evcimik'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

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