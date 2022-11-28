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''Yok artık...'' İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçeli ünlü bir futbolcuymuş! Duyan inanamadı!

''Yok artık...'' İsmail Hacıoğlu'nun babası meğer Fenerbahçeli ünlü bir futbolcuymuş! Duyan inanamadı!
28.11.2022 09:45

OTOMATİK OYNAT

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Koçum Benim, Bir İstanbul Masalı, Ayla, Mahkum, Kesişme: İyi ki Varsın Eren gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde Aslıhan Gürbüz'le aşk yaşayan oyuncu, 2010-2015 yılları arasında Vildan Atasever'le evli kaldı. 5 Şubat 2016 tarihinde Duygu Kumarki ile dünyaevine giren ve 2020'de boşanan oyuncunun bu evlilikten Yemin adında bir kızı oldu. Kızı ile yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan oyuncu, bu kez babası ile gündeme geldi. Oyuncunun babasının kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte İsmail Hacıoğlu'nun kendisi gibi çok ünlü olan babası...

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