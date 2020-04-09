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Yoğun bakımda olan Çok Gezenti Burak Akkul’dan haber var! İşte Burak Akkul'un hastane odasından paylaştığı video

Yoğun bakımda olan Çok Gezenti Burak Akkul’dan haber var! İşte Burak Akkul'un hastane odasından paylaştığı video

09.04.2020 13:03

Corona virüs nedeniyle uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Burak Akkul'dan son dakika haberi geldi. 'Çok Gezenti' programıyla tanınan Burak Akkul'un, geçtiğimiz günlerde durumunun stabil olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtilmişti. Bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çok Gezenti Burak Akkul, son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.


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