Haberler Magazin Videoları Yine Hüsran! Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından...

Yine Hüsran! Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından...

Yine Hüsran! Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından...
23.12.2021 11:15

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Aslı Enver ile Sarp Batur'un aşkı 'bebek' yüzünden bitti! Birkan Sokullu ve Murat Boz'un ardından Aslı yine hüsrana uğradı. Uzun bir zamandır 'anne olmak istiyor' iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Aslı Enver'in geçtiğimiz Temmuz ayında Sarp Batur ile yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüş, Enver'in hayranları ise 'paparazzi'lik yaparak ikilinin fotoğrafını ortaya çıkartmıştı. 2012 yılında meslektaşı Birkan Sokullu ile evlenen ancak üç yıl sonra boşanan, ardından Murat Boz ile aşk yaşayan güzel oyuncu bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

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