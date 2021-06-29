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‘’Yine harikasın’’ Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den cesur paylaşımlar!

‘’Yine harikasın’’ Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den cesur paylaşımlar!
29.06.2021 18:40
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‘’Yine harikasın’’ Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel’den cesur paylaşımlar! Attığı her adımla adından söz ettiren genç popçu Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar dikkat çeken annesi Havva Öztel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram hesabında tatil paylaşımında bulunan Öztel, derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile verdiği pozlarla dikkat çekti. Düzgün fiziği ile kızını gölgede bırakan Öztel'in paylaşımına yorum ve beğeni yağdı. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…


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