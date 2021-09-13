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‘Yıllara meydan okuyor’ Usta oyuncu Türkan Şoray son haliyle göz kamaştırdı…

‘Yıllara meydan okuyor’ Usta oyuncu Türkan Şoray son haliyle göz kamaştırdı…
13.09.2021 18:42
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‘Yıllara meydan okuyor’ Usta oyuncu Türkan Şoray son haliyle göz kamaştırdı… Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım gibi unutulmaz yapımlarda boy gösteren Türkan Şoray, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra dillere destan güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirdi. Çekici gözleri ve cilveli halleriyle hafızalara kazınan Şoray, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. 76 yaşındaki ünlü oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. Yeşilçam'ın yıldızı Türkan Şoray'ın son haline bakın....


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