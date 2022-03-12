Yıldız Tilbe: ‘’Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez"

Sosyal medya hesabından saldırgan sokak köpeklerine ilişkin paylaşım yapan Yıldız Tilbe, "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin! İnsan parçalamak nedir ya?" ifadelerini kullandı. Tilbe'nin sözlerini ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya kullanıcısı sert bir dille eleştirdi. "yıldıztilbehaddinibil" etiketi Twitter'da üst sıralara yerleşirken şarkıcıdan ‘’Beni kimse hayvan düşmanı ilan edemez" şeklinde yeni bir açıklama geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin o açıklaması…