Haberler Magazin Videoları Yiğit Kırazcı'dan ayrılan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz aşk listesi oyuncularla dolu olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Yiğit Kırazcı'dan ayrılan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz aşk listesi oyuncularla dolu olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı

Yiğit Kırazcı'dan ayrılan Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz aşk listesi oyuncularla dolu olan avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı
15.03.2022 11:46

OTOMATİK OYNAT

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Kendisi gibi oyuncu Yiğit Kirazcı’dan kısa süre önce ayrılan Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam avukat Nail Gönenli ile yakınlaştı... Gönenli’nin aşk listesinde ise birçok oyuncu var!

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Başarılı oyunculuğuyla son dönemin en dikkat çeken isimlerinden olan oyuncu Pınar Deniz, meslektaşı Yiğit Kirazcı'dan geçtiğimiz ay ayrılmıştı.




Deniz'in adı ayrılıkla beraber hemen partneri Kaan Urgancıoğlu ile anıldı.




Daha oynadığı dizi bitmeden başka bir yapım ile anlaşan Deniz'in yeni dizisindeki rol arkadaşı da de Uraz Kaygılaroğlu olacakmış.




İş hayatında hızlı bir dönem yaşayan Pınar Deniz, aşk hayatında da o hızlılığa erişti sanırım.




Duyduğuma göre Pınar Deniz, geçtiğimiz akşam ünlülerin avukatı Nail Gönenli ile eğlence turuna çıkmış.




OYUNCU SEVİYOR!
Emirgan'da bulanan bir mekanda sabaha kadar eğlenen güzel oyuncu ile Gönenli'nin samimiyeti şimdilerde herkesin dilinde diyebilirim.




Bu arada Nail Gönenli, magazin manşetlerine hiç de yabancı değil.




Daha önce oyuncu Bestemsu Özdemir ile aşk yaşayan ünlü avukat, kısa bir süre öncesine kadar da sosyetik Zeynep Selvili ile beraberdi.




Ancak Nail Gönenli'nin adı yine bir başka oyuncu Aybüke Pusat ile anılınca Selvili tarafından ilişkiye nokta konuldu...




ARALARI LİMONİ
Defne Samyeli ve Onur Arıkan birlikteliğini 25 Ekim 2021'de ilk yazan ben olmuştum.




Samyeli ile Arıkan aşkında şu sıralar ufak bir kriz varmış. Onur Arıkan'ı geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı'nda bir mekanda gördüm.




Yanında Defne Samyeli yoktu. Kız ve erkek arkadaşları ile eğlenen iş insanının keyfi pek yoktu diyebilirim.




Sevgililerin arası limoni olsa da birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmemişler.




Tabii şimdilik. Bakalım neler olduğunu yakında görürüz...

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