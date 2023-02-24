Haberler Magazin Videoları Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar 3 yaşındaki Baha Bayırlı'nın poposunu ısırmıştı! Son halini gören inanamıyor

Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar 3 yaşındaki Baha Bayırlı'nın poposunu ısırmıştı! Son halini gören inanamıyor

Yetenek Sizsiniz'de Hülya Avşar 3 yaşındaki Baha Bayırlı'nın poposunu ısırmıştı! Son halini gören inanamıyor
24.02.2023 20:29

OTOMATİK OYNAT

Magazin 01:36
Ceren Karakoç’un kocası bakın...
Magazin 00:25
Şerif Sezer'in kızı çıka çıka...
Magazin 02:28
Çağla Şıkel ve sevgilisi Nail...
Magazin 00:43
Rojda Demirer’in ablası da...
Magazin 01:00
Çöp Adam’ın Meryem’i Elçin...
Magazin 00:40
Gamze Özçelik'in kardeşi...
Magazin 01:00
Bir Küçük Gün Işığı'nın...
Magazin 00:39
Sef Mehmet Yalçınkaya'dan...
Magazin 00:15
Demet Akalın ağzını bir açtı...
Magazin 00:39
Bergüzar Korel “Yırttınız...
Magazin 00:12
İbrahim Tatlıses evsiz kalan...
Magazin 00:24
CZN Burak’tan yürek yakan Taha...

Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Baha Bayırlı'ydı. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 3 yaşında olan ve müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Baha Bayırlı'ya ı dönemin jüri üyesi olan Hülya Avşar karşı koyamamış, sahnede ısırmaya kalkmıştı yanaklarını.

Magazin Videoları
SON DAKİKA