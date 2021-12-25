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Yeşim Ceren Bozoğlu hem kırmızı hem siyah elbisesiyle boy gösterdi! Derin yırtmacı dikkat çekti

Yeşim Ceren Bozoğlu hem kırmızı hem siyah elbisesiyle boy gösterdi! Derin yırtmacı dikkat çekti
25.12.2021 00:53 - Son Güncelleme: 25.12.2021 01:22

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Yeşim Ceren Bozoğlu'dan derin yırtmaçlı paylaşımlar! Başrollerinde Hande Doğandemir ile Kutsi'nin yer aldığı Annemizi Saklarken dizisinde Füsun karakterini canlandıran Yeşim Ceren Bozoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu önce kırmızılar içinde poz verdi daha sonra ise derin yırtmaçlı siyah elbisesi ile kamera karşına geçti. Kırmızı ve siyah iki farklı elbise boy gösteren Bozoğlu, paylaşımının altına "Nihayet son ikiye kalmayı başardık, sizce hangisi?" notunu düşerek takipçilerinin fikrini sordu. Öte yandan ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun o paylaşımı...

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