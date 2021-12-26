Yeşim Büber son haliyle kendine hayran bıraktı! Yıllar onu teğet geçmiş...

Yaşadığı yerle herkesi şoke eden Yeşim Büber'in son halisosyal medya gündeminde. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynali Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi filmde rol aldı ancak sonrasında tüm bu şan, şöhreti bırakıp eşi ve çocuklarıyla kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber ta 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali..