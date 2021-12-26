Haberler Magazin Videoları Yeşim Büber son haliyle kendine hayran bıraktı! Yıllar onu teğet geçmiş...

Yeşim Büber son haliyle kendine hayran bıraktı! Yıllar onu teğet geçmiş...

Yeşim Büber son haliyle kendine hayran bıraktı! Yıllar onu teğet geçmiş...
26.12.2021 20:22

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:28
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:13
Akdeniz açıklarında 4,9...
Ana Sayfa 02:13
Sultangazi’de başıboş pitbull...
Ana Sayfa 02:11
Ahmet Nur Çebi ve yönetimi...
Ana Sayfa 01:18
Beyaz örtüyle kaplanan Abant’a...
Ana Sayfa 00:44
Kanalizasyon kazısında oluşan...
Ana Sayfa 00:52
HDP'nin gençlik kongresinde...
Ana Sayfa 00:31
Hatalı park yapan araç için...
Ana Sayfa 01:12
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde...
Ana Sayfa 00:54
Tır’a kaçak olarak bindiler...
Ana Sayfa 00:44
Çıkan yangında oğlu yanarak...
Ana Sayfa 01:25
Zağnos Paşa Cami üzerinde uçan...

Yaşadığı yerle herkesi şoke eden Yeşim Büber'in son halisosyal medya gündeminde. İlk olarak 1998 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan başrolünü şarkıcı Alişan'ın üstlendiği Aynali Tahir aynı zamanda Yeşim Büber'in de yıldızını parlatmıştı. Dizide Sedef karakterini canlandıran Yeşim Büber, pek çok dizi filmde rol aldı ancak sonrasında tüm bu şan, şöhreti bırakıp eşi ve çocuklarıyla kendini mavilere attı. 2006 yılında Mehmet Aksın'la evlenen, Nehir ve Can Yunus adında ikizleri olan Yeşim Büber ta 13 yıldır ailesiyle birlikte teknede yaşıyor. Anlaşılan Yeşim Büber'e bu yaşam tarzı o kadar iyi gelmiş ki, yıllar adeta teğet geçmiş. İşte değişimi ile de dikkat çeken Yeşim Büber'in son hali..

Magazin Videoları
SON DAKİKA