Yeşilcam’ın yıldız oyuncusu Zeynep Değirmencioğlu son halini gören şaştı kaldı!

apatya, Ölümden de Acı, Ayşecik, Öksüz Kız, İki Yavrucak, Çalıkuşu gibi birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra gündeme geldi. 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açan Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncunun son hali için 'Tanımakta zorlandım' yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...