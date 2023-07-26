Yeşilçam'ın ünlü aktörü Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Acı haberi menajeri duyurdu

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir Özel Güngören Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

Bir süredir sağlık sorunları yaşanan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda(94) hayatını kaybetti.

Gruda'nın vefatının menajer Tümay Özokur sosyal medya hesabında duyurdu. Film-San Vakfı da sosyal medya hesapları üzerinden "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" paylaşımında bulundu.

"Yabancı Damat", "İşler Güçler", "Kavak Yelleri" gibi dizilerde de rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gruda, 13 Mart'ta böbrek yetmezliği nedeniyle İstanbul'da hastaneye kaldırılmıştı.





YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 yılında İstanbul'da doğdu. Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı.

1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti.

Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.